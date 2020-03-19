櫃買中心今（19）日表示，樺晟股票（3202）、位速股票（3508）、安克股票（4188）、東隆興股票（4401）、淳紳股票（4529）、華星光股票（4979）、華星光二轉換公司債（49792）、先豐股票（5349）、旺玖股票（6233）、驊訊股票（6237）、國統股票（8936）、及興能高一轉換公司債（65581）等，自3月20日起預收款券並每五分鐘撮合一次。

(工商 )