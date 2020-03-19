樺晟、位速、東隆興、華星光等12檔3/20起預收款券 20:012020/03/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日表示，樺晟股票（3202）、位速股票（3508）、安克股票（4188）、東隆興股票（4401）、淳紳股票（4529）、華星光股票（4979）、華星光二轉換公司債（49792）、先豐股票（5349）、旺玖股票（6233）、驊訊股票（6237）、國統股票（8936）、及興能高一轉換公司債（65581）等，自3月20日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 (工商 ) #樺晟 #安克 #國統 #驊訊 #位速 也許您會感興趣 財經熱門新聞 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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