高鋒工業去年營運慘遭中美貿易戰及新台幣兌美元匯率升值雙重襲擊，每股虧損0.26元，今(19)日董事會決議不配發股利，並敲定6月11日召開股東會。

高鋒去年合併營收18.83億元，營業毛利3.06億元，營業淨損近0.33億元，稅後淨損0.28億元，每股虧損0.26元。高鋒主管表示，高鋒今年營運目標是營收要比去年成長，轉虧為盈。

(工商 )

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