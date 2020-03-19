高鋒工業去年每股虧損0.26元 不配發股利 20:012020/03/19 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高鋒工業去年營運慘遭中美貿易戰及新台幣兌美元匯率升值雙重襲擊，每股虧損0.26元，今(19)日董事會決議不配發股利，並敲定6月11日召開股東會。 高鋒去年合併營收18.83億元，營業毛利3.06億元，營業淨損近0.33億元，稅後淨損0.28億元，每股虧損0.26元。高鋒主管表示，高鋒今年營運目標是營收要比去年成長，轉虧為盈。 (工商 ) #高鋒 #每股虧損 #高鋒工業 #配發股利 #去年 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 奇鋐取消下午法說會 14:012020/03/16 財經 《業績-生醫》保瑞去年EPS 7.9元，擬配息2元、配股3元 13:582020/03/16 財經 《業績-半導體》上季毛利率達49.8％，環宇-KY去年每股賺3.04元 14:492020/03/16 財經 《股利-半導體》群聯去年獲利衝第3高，擬配息13元 15:572020/03/16 財經 東台精機去年EPS為0.23元 每股配息0.2元 10:022020/03/17 財經 《未上市個股》力積電去年每股虧0.94元，今年拚轉盈 12:162020/03/17 財經 安碁資訊去年每股賺5.11元 將配息3.2元 12:492020/03/17 財經 運彩3月營業額比去年同期少8億 非「虧」8億元 13:062020/03/17 財經 仲琦通過去年財報EPS0.98元 擬配息0.8元 16:502020/03/17 財經 怡利電2019年轉盈 擬不配發股利 16:232020/03/18 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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