興采、聚紡兩檔上櫃股票自3月20日起暫停交易 20:012020/03/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心今（19）日表示，興采實業（4433）、聚紡（4429）兩檔上櫃股票自3月20日起暫停交易。 興采實業因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 另聚紡公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。 (工商 ) #聚紡 #興采 #兩檔 #上櫃股票 #暫停交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 櫃買優質股債 定期定額長線布局 04:102020/03/16 證券．權證 美股史上第四次出現熔斷 06:032020/03/17 財經 全球第1槍！菲律賓股市今起暫停交易 08:572020/03/17 財經 《國際金融》防疫！菲律賓股市無限期暫停交易 09:092020/03/17 財經 《店頭市場》4股1債今起預收款券 08:182020/03/18 財經 3／23起實施 興櫃股票訊息面暫停交易機制 16:532020/03/18 財經 興櫃市場2新制 3／23上路 04:102020/03/19 證券．權證 《店頭市場》5檔股票今起預收券款 08:192020/03/19 財經 菲律賓股市抗疫關閉 恢復交易首日一度崩跌逾24％ 16:352020/03/19 國際 因有重大投資案待宣布 興采明停牌 19:512020/03/19 財經 財經熱門新聞 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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