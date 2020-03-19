櫃買中心今（19）日表示，興采實業（4433）、聚紡（4429）兩檔上櫃股票自3月20日起暫停交易。

興采實業因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

另聚紡公司因有重大事項待公布，櫃買中心公告該公司上櫃有價證券自3月20日起暫停在證券商營業處所買賣，該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

(工商 )