近來新冠肺炎肆虐，金曲歌王蕭敬騰（老蕭）時常直播與粉絲熱情互動，引起熱論，他近來因疫情關係，需要飛出國的工作皆暫緩，他與徐佳瑩參演的《歌手》，近期改在台灣「雲錄製」。老蕭現私下減少外出，向來熱愛打球的他，甚至已1個月都沒去打球，他經紀人Summer表示近期是老蕭出道12年來，待在家最久的時候，他把時間留來陪伴家人、毛小孩。

全世界疫情逐漸升溫，Summer透露老蕭原本2月底要送父母、姊姊、大嫂等家人，去耶路撒冷旅行，不過出發前，老蕭認為因疫情關係，很不放心、力勸家人不要去及取消行程，因此也賠了10多萬元，但近來看到國外疫情嚴重，老蕭也感到很慶幸，當時沒讓家人出國。

此外從日前開始民眾擔心疫情升溫，市面上有許多民生物資已全被掃光，而近年來在演藝圈表現亮眼的老蕭，本身以愛吃辣出名，和金博家剝皮辣椒合作創立「辣椒先生」品牌，一舉躍升股東的他，事業版圖再擴大，他們所推出的「老蕭拌麵」，獲得好評，在通路上都被搶購一空。

對此，金博家負責人Joyce表示針對這波疫情，消費者對日用居家食品都多了一份備用準備習慣，依國人消費習慣於春節前就有一波訂購熱潮，截止2020年2月底，金博家辣椒先生官網較2019年11月以及12月持續往上成長了65%。目前台灣其他通路尚未即時提供銷售量，但全家行動購，PChome，Momo、家樂福、愛買、 Citysuper等，補貨狀況因為疫情升溫而緊急補貨中。

(中時 )