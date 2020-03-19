國安基金終於在台股周四(19日)開低走低，終場暴殺537點，摜破8700點，創3年新低之後，決定出手救市，同時搭配金管會宣布有條件限空令即日起上路，股民企盼不已的國安基金終於要進場了。但國安基金進場後是否就一路亨通，救市萬靈丹呢？

法人表示，過去國安基金共有6次進場，指數最高為8682.76點，而次高則在7675.64點，因此，若從過去歷史來看，在8000點之前進場，已屬偏高，不過，全球股市自3月起崩跌，波段跌幅都很深，如美股、韓股、台股這波從高點至今，都已下跌逾3成，而美股與台股連動性高，目前來看美股應會續跌，市場瀰漫恐慌情緒，研判國安基金臨時委員會是為了穩定國內投資人的信心，才會決議進場。

成立於2000年的國安基金，可運用資金總額約5000億元，包含此次，國安基金已7度授權進場護盤，前一次第6次為2015年8月，當時因大陸經濟成長趨緩、人民幣大貶，引發全球股市狂瀉，授權進場當天台股收盤指數為7,675.64點。當時投入金額為196.58億元，績效為+12.11億，投報率6.16%。

第5次為2011年12月20日，指數為6966.48，事件為「歐洲主權債務危機」，投入金額為424億元，績效為+37.01億，投報率8.73%。第4次為2008年9月19日，指數為5641.95，事件為「2008年金融海嘯」，投入金額為600億元，績效為+319.23億，投報率53.21%。

前3次則為，第1次是2000年3月16日，事件是：政權交替，大陸發表恫嚇言論。第2次是2000年10月27日，事件是：核四停建，國際原油大漲。第3次是2004年3月22日，事件是：319槍擊事件。這3次合計投入1743億元，合計獲利61億元，投報率僅2%。

(中時電子報)