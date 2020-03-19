疫情風波未平 短線觀望為宜 20:112020/03/19 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會（Fed）突然宣布降息4碼，將基準利率降為接近零，並實施6年來首次量化寬鬆政策，至少增加債券持有規模7,000億美元。本周除Fed將召開利率會議外，其它全球部分央行也將召開會議，包括日本、巴西、俄羅斯、南非、瑞士等。 永豐期貨表示，Fed態度是否寬鬆成為市場焦點，而目前歐美地區疫情仍未止，新增病例及死亡人數持續增加，建議投資人先觀望，待疫情和市場穩定後再行進場。 (工商 ) #全球 #Fed #疫情 #觀望 #召開 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情衝擊台歐瀕斷航 荷航、阿聯酋不飛了 07:022020/03/15 生活 餐飲業遇淘汰賽 有人危機當轉機 04:102020/03/16 焦點新聞 開發遊戲、製作短片 90後防疫妙招 04:102020/03/16 焦點新聞 殖利率優勢 台股可望有撐 04:102020/03/16 投資理財 規矩多 小資餐廳苦哈哈 04:102020/03/16 兩岸要聞 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 疫情又急又快 再增42國疫情升級 17:522020/03/16 生活 疫情控制才能止跌 陸股 正試圖安全降落 04:102020/03/17 投資理財 央行周四開閘 估降存準率 01:062020/03/17 財經焦點 編輯室報告－陸抗疫 穩就業重於保增長 04:102020/03/18 產業特刊 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。