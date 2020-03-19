美國聯準會（Fed）突然宣布降息4碼，將基準利率降為接近零，並實施6年來首次量化寬鬆政策，至少增加債券持有規模7,000億美元。本周除Fed將召開利率會議外，其它全球部分央行也將召開會議，包括日本、巴西、俄羅斯、南非、瑞士等。

永豐期貨表示，Fed態度是否寬鬆成為市場焦點，而目前歐美地區疫情仍未止，新增病例及死亡人數持續增加，建議投資人先觀望，待疫情和市場穩定後再行進場。

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