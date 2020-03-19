大陸童裝大廠淘帝-KY（2929）公布2019年全年自結財報，全年合併營收新台幣71.70億元，年增5.99％；稅後淨利11.35億元，年增19％；每股稅後盈餘達12.01元，年增19.38％，全年合併營收及稅後淨利皆創下歷年新高紀錄！

淘帝表示，去年營運表現創高，主要是受惠三大利多，一是集團致力擴大TOPBI品牌於大陸童裝市場占有率，2019年TOPBI品牌門市數已超過1,600間；二是持續朝新零售通路布局，2019年TOPBI品牌線上銷售較2018年成長89.86％，占整體營收比重更進一步提高至7％；三是童裝設計風格，持續朝簡歐輕時尚轉型所致。

展望後市，淘帝指出，儘管首季受新冠肺炎疫情蔓延、生產製造與物流運輸延後復工因素，使得生產、出貨天數減少影響營收表現，但目前3月旗下共25個省份經銷商，已逐步復工恢復門市營業，加上淘帝與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，且即將步入第二季夏季童裝出貨旺季，可望挹注營運。

(工商 )