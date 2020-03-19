疫情持續於全球升溫，目前全球已有160個國家確診新冠肺炎，美國境內及歐元區國家的確診人數也持續上揚，加深市場對於疫情的擔憂，加上眾多國家紛紛宣布封城，原油需求恐持續減少。

富邦期貨指出，近期美國地區的疫情蔓延，導致市場擔憂情緒升溫，市場資金轉趨緊縮，加上在原油大跌的基礎下，OPEC國家紛紛將委託美國避險基金操作的部位贖回，推進市場賣壓出籠，美元指數突破100美元大關，黃金期貨近期隨美股、美債、原油同步走跌。

(工商 )