疫情升溫、油價暴殺 黃金避險也沒效 20:122020/03/19 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情持續於全球升溫，目前全球已有160個國家確診新冠肺炎，美國境內及歐元區國家的確診人數也持續上揚，加深市場對於疫情的擔憂，加上眾多國家紛紛宣布封城，原油需求恐持續減少。 富邦期貨指出，近期美國地區的疫情蔓延，導致市場擔憂情緒升溫，市場資金轉趨緊縮，加上在原油大跌的基礎下，OPEC國家紛紛將委託美國避險基金操作的部位贖回，推進市場賣壓出籠，美元指數突破100美元大關，黃金期貨近期隨美股、美債、原油同步走跌。 (工商 ) #全球 #上揚 #國家 #美國 #原油 也許您會感興趣 推薦閱讀 若復工不順 全球藥品供應恐中斷 04:092020/03/15 焦點新聞 前往第3級旅遊警示國家 返台居家檢疫每日千元沒得領 18:302020/03/15 生活 原油ETF勝出 聚焦四特點 04:102020/03/16 財經要聞 商品期貨趨勢專欄－原油期貨 宜保守看待 04:102020/03/16 證券．權證 央行擬擴大降息 料破歷史低點 04:102020/03/16 財經焦點 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 《國際油價》美購買儲備原油消息，提振上周五國際原油反彈收漲 10:172020/03/16 財經 非必要赴三級警告國家 指揮中心：返台不可領取防疫補助、加徵必要費用 17:022020/03/16 生活 壓垮全球化的稻草？ 04:102020/03/17 時論廣場 避險沒得選！美國零利率 美元卻越走越強 14:392020/03/17 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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