新冠肺炎疫情備受民眾關注，自稱「中華中正黨」榮譽主席的徐姓男子「少龍」與李姓女子2人，竟在網上發文「加入『中正黨』而且聽少龍的歌曲就能解除」，遭警方依違反社會秩序維護法送辦。台北地院認定散布謠言，裁處2人各1萬元罰鍰，可抗告。

警方調查，新冠肺炎疫情延燒之際，徐、李2人2月17日在「少龍粉絲團官方網站」發文，指「正在流行的肺炎及流行性感冒不是一般的病症，它是源於天地間變化的因果病，假如你用醫學上去治療，會更嚴重而且又冒犯了上天而不可收拾，會產生人類自己殺死自己局勢會全部滅亡」。

文章並指：「人類所研發於病菌的藥，如果有效用也是假性，唯一辦法是人類內省臣服上天，由上天憐憫消除因果業障，肺炎會流行感冒病症自動退，要不然人類一直於醫學上治療會越嚴重，而且台灣境內人類會因中到肺炎及流行性感冒而人死了一半的人口」。

文章還說：「如果人中到肺炎及流行性感冒加入『中正黨』而且聽少龍的歌曲就能解除」、「因為人所產生的病都是有因果關係，這次肺炎或是流行感冒都是邪惡正神由人的心進入處罰而產生病症，而不是醫療所稱要常洗手、戴口罩、抗菌等方法難怪無效」。

北院裁定指出，宗教信仰雖不能以人類當下知識與能力檢驗，但宗教行為仍建立在人與人關係上，不能僅因披有神或靈外表，就擁有法律豁免權；2人利用新冠肺炎流行高峰期，傳達治癒肺炎不實方法，藉以達到傳教目的，使閱覽者心生畏懼與恐慌，足以影響社會安寧。

(中時 )