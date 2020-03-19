元氣補充包內有泡麵、口罩、防疫酒精、噴灌、洗手乳、環保筷、不鏽鋼泡麵碗、衛生紙、茶包等多種日常實用東西。（縣府提供）

新冠肺炎疫情燒不停，金門縣府準備「浯好康．金健康．元氣補充包」，提供居家檢疫者使用，希望替他們安定心神和補元氣，不要外出趴趴走，保護自己和別人的健康。

這款由縣府民政處細心準備，即日起發送的元氣補充包，內有泡麵、口罩、防疫酒精、噴灌、洗手乳、環保筷、不鏽鋼泡麵碗、衛生紙、茶包等多種日常實用東西。

縣府表示，配合中央防疫政策，只要是3月5日至14日從歐洲、埃及、土耳其與杜拜回國或轉機的鄉親，均應主動通報鄉鎮公所，補開「居家檢疫通知書」進行居家檢疫14天。

縣府並提醒，搭機返金持有「居家檢疫通知單」的鄉親，入境後應至機場居家檢疫站報到，配合拍錄居家檢疫資料，同時不可搭乘大眾交通工具，應由親友接送回居家檢疫處所，實施14日居家檢疫。

檢疫期間，如有發燒或咳嗽等不適症狀，也應主動通報，切勿自行外出就診，並需一直待在家裡，嚴禁外出至追蹤解除日為止。

(中時 )