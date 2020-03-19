曾在《奶酪陷阱》、《舉重妖精金福珠》等夯劇演出的男星文智允，今（19）日驚傳住院兩天就過世，享年36歲。近期因新冠肺炎在全球大流行，網路上也盛傳他是因新冠肺炎過世的，家屬也出面回應，演藝圈內好友也曝光他生前私下的一面。

36歲的韓國男演員文智允今日驟逝，死因為急性敗血症，但由於死得太突然加上新冠肺炎在全球爆發，不少網友質疑他是否也是因感染新冠肺炎而過世，家屬也在晚間出面闢謠，痛斥怎麼能這樣質疑過世的人，並表示他絕對不是新冠肺炎，面對這樣的懷疑覺得很荒唐，甚至秀出檢驗結果為陰性的報告。

出道多年的文智允在圈內也有不少好友，曾合作過《奶酪陷阱》的朴海鎮就表示，他私下是個認真的好演員。李相侖也在IG寫下「比任何人都還細心、成熟的智允啊」並附上他的照片；另外好友演員李己雨也寫下：「大家應該要記住的好演員」，而文智允的經紀公司社長則是表示：「我的演員，我的弟弟啊，哥哥怎麼能送你離開。」。

(中時電子報)