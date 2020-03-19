新冠肺炎在全球越演越烈，不少好萊塢大片《007：生死交戰》、《花木蘭》、《玩命關頭9》、《黑寡婦》紛紛退檔，而台灣片商靈機應變，祭出「影史經典」輪番上陣，復甦院線電影市場，而影迷也能再度透過大銀幕享受百看不厭的的影史佳作。由奧斯卡金像獎得主提姆羅賓斯（Tim Robbins）、摩根費里曼（Morgan Freeman）聯手主演的《刺激1995》，今年適逢上映25週年，該片自13日於20家戲院上映以來，全台票房累計近250萬，成績亮眼。

美國愛情經典片《第六感生死戀》距今上映30周年，數位修復版電影將在27日接力上陣。該片是許多影迷心中的奇幻愛情片始祖，融合喜劇、恐怖和神祕元素，帶來最淒美的浪漫。由好萊塢已逝男星派屈克史威茲（Patrick Swayze）、黛咪摩爾（Demi Moore）領銜主演，電影主題曲〈Unchained Melody〉堪稱人人傳唱的不敗情歌，被美國電影學會AFI評選為百大愛情電影、百年百大電影歌曲。

《第六感生死戀》好萊塢已逝男星派屈克史威茲（右）與黛咪摩爾的手拉坯堪稱經典情慾場景。（捷傑電影提供）

緊接著在4月1日春假檔期則有經典魔幻電影《羊男的迷宮》接棒登大銀幕。《水底情深》金獎導演吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）13年前的經典之作推出數位修復版，該片不僅榮獲奧斯卡金像獎最佳攝影、最佳藝術指導、最佳化妝3大獎項，同時於「英國奧斯卡」英國影藝學院電影獎抱回3項大獎，齊聲好評。

《哈利波特：神秘的魔法石》4K修復3D版將在大陸重映。（摘自微博）

對岸也是同樣狀況，大陸近日各地陸續復工，電影院也重新開放營業，18日全國院線首批片單曝光，推出正向勵志、感人催淚的5部電影《海闊天空》、《狼圖騰》、《戰狼2》、《流浪地球》與《我想有個家》，並以公益發行方式上映，讓利給戲院，也建議推出優惠方案回饋觀眾。

《哈利波特：神秘的魔法石》4K修復3D版將在大陸重映。（摘自微博）

大陸華納兄弟則在微博宣布「全國影院，魔法將至！」計畫暑假推出奇幻片《哈利波特：神秘的魔法石》4K修復3D版，讓大陸影迷相當期待，直呼：「沒想到距離19年後，又能在電影院看到這部經典作！」也有消息傳出《全面啟動》、《星際效應》及《復仇者聯盟》系列都有機會重映。

(中時 )