放眼全大陸，江西率先恢復全省口罩市場正常供應。15日起，江西再次投放口罩1000萬只，在全省2848家藥店同時同價、無需預約、直接銷售；15至19日，每日平均售出約100萬只，各店口罩銷售平穩有序，全省口罩供應市場秩序基本上已恢復。

「請幫我拿10只口罩，謝謝！」19日下午，江西南昌市民李琦經過手機掃碼、測量體溫後進入一家藥店，憑身分證購買10只獨立包裝的一次性口罩。醫用一次性口罩每只售價2.5元（人民幣，下同），醫用外科口罩每只售價4元；藥店還貼出提醒告示：每人憑身分證限購10只。

為避免民眾群聚哄搶購買口罩，江西的「贛服通」平台採取網上預約搖號、門店購買方式，透過六大醫藥連鎖銷售企業向全省近3000家藥店，先後兩度投放口罩1098萬、1050萬只口罩。眼見恢復市場供應的時機已基本成熟，15日起三度投放口罩1000萬只，連日來江西全省口罩供應市場秩序已趨於恢復。

(旺報 )