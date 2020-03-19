賈以時日雖然近日賣翻天大缺貨，卻仍推出回饋消費者活動。（賈以時日提供）

新冠肺炎疫情持續蔓延，台灣在境外移入確診案例暴增破100例後，造成民眾恐慌，受預期心理影響，展開瘋狂囤貨，各大賣場連日來均出現如蝗蟲過境般的民生物資搶購潮，泡麵、調理包、罐頭、衛生紙等全被搬空，電商通路也全呈現「售完」，幾位明星藝人投資的各品牌「乾拌麵」產品更是熱銷大缺貨。曾是藝人的衛斯理（本名賈子宸）與姊姊賈靜雯一起成立的品牌「賈以時日」，最近就大爆單，擔任總監的品牌負責人賈子宸表示，這幾天每天電話接到手軟，目前已經欠了幾千箱產品待出貨。

賈子宸說，從新冠肺炎疫情開始，他們的業績大概就明顯成長兩成，這兩天大家開始瘋狂囤積糧食，「我們做的又是即食食品，所有實體通路全都被掃光，電商平台業績也翻了好多倍，都在大缺貨狀態」，他坦言這兩天接不完的電話接，訂單一直來，而且下的單每一張都是一次要幾百箱，整個公司的倉管、倉儲都忙翻了，物流部門光是包貨、出貨就忙到天荒地老，真的很辛苦。

賈子宸說，特別是最熱賣的麻花麵、麻辣鴨血冬粉，更是被搶破頭，麻辣鴨血的訂單已經排到四月去了，還欠了幾千箱要出貨。此外，海外的訂單量也突然變很大，美國、港澳、加拿大等地都在追加，可能是因為各國都在封城，而海外的華人原本就倚賴這類即食食品，所以卯起來囤貨。

不過他不僅沒有趁機拉抬價錢發瘟疫財，為了回饋消費者，甚至還做免運及九折的優惠活動，「希望大家一起努力度過這次疫情」。

賈子宸說，「賈以時日」由衛斯理擔任第一年成績就比想像中好很多，原本海外訂單也開始變多，發生疫情後更開始被注意，前陣子多項產品就已經經常賣到缺貨。曾是藝人的他，現在已經完全放下藝人光環，「我的個性本來就比較是走幕後，我現在只是把對音樂創作這件事的想像與熱情，轉移到食品，這兩件事對我來講都是一樣的」。

對於「賈以時日」名號愈來愈響亮，他說從小家裡都是開餐廳，爸媽是掌廚者，也常帶著他們吃，所以他和姊姊賈靜雯對「吃」這一塊嘴非常叼，新品開發過程一定都會讓媽媽試吃，「媽媽的大拇指沒有伸出來，我肯定不會發這新品。是不是有明星藝人加持不是最重要，我堅持每一項產品都要把食品安全和好吃放在第一位！確認非常好了，才會做。」

(中時 )