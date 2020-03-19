北京市疾病預防控制中心副主任龐星火19日表示，18日北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診21例，共涉及6國、8個航班。

龐星火指出，21例境外輸入確診病例的來源增多，涉及6個國家。西班牙、英國各7例，另4國為境外輸入首次報告，包括匈牙利3例、奧地利2例、盧森堡與巴西各1例。當中東歐（匈牙利3例）、南美（巴西1例）均為首次報告。

(旺報 )

#境外 #匈牙利 #北京市 #報告 #新冠 #大陸 #新冠肺炎 #境外輸入 #確診 #西班牙 #英國 #匈牙利 #東歐 #南美 #文物