北京市疾病預防控制中心副主任龐星火19日表示，18日北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診21例，共涉及6國、8個航班。

龐星火指出，21例境外輸入確診病例的來源增多，涉及6個國家。西班牙、英國各7例，另4國為境外輸入首次報告，包括匈牙利3例、奧地利2例、盧森堡與巴西各1例。當中東歐（匈牙利3例）、南美（巴西1例）均為首次報告。

(旺報 )