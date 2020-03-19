北京新增新冠肺炎境外輸入21例 涉及6國、8航班 20:472020/03/19 旺報 賴廷恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19日北京市召開疫情防控工作新聞發佈會。（取自中新網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北京市疾病預防控制中心副主任龐星火19日表示，18日北京市新增報告境外輸入新冠肺炎確診21例，共涉及6國、8個航班。 龐星火指出，21例境外輸入確診病例的來源增多，涉及6個國家。西班牙、英國各7例，另4國為境外輸入首次報告，包括匈牙利3例、奧地利2例、盧森堡與巴西各1例。當中東歐（匈牙利3例）、南美（巴西1例）均為首次報告。 (旺報 ) #境外 #匈牙利 #北京市 #報告 #新冠 #大陸 #新冠肺炎 #境外輸入 #確診 #西班牙 #英國 #匈牙利 #東歐 #南美 #文物 也許您會感興趣 推薦閱讀 北京新增境外輸入3例 累計境外輸入40例 11:572020/03/17 兩岸 雲林縣首例新冠肺炎確診病患 同出國的親屬隔離 12:582020/03/17 社會 日本新冠肺炎累計確診851例、 29人死亡 19:552020/03/17 國際 世衛：全球新冠肺炎病例累計已超17萬例 22:432020/03/17 國際 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 台美防疫！ 發表聯合聲明 11:372020/03/18 政治 MLB》洋基小聯盟第2人感染新冠 14:372020/03/18 體育 韓職防疫 戴口罩比賽超級狂 16:192020/03/18 體育 疫情不宜出國 CATCHPLAY＋以電影帶民眾環遊全世界 20:112020/03/18 娛樂 兩岸熱門新聞 大平反！陸撤銷警方對李文亮訓誡書 追究相關責任 - 兩岸 史上首見！美因新冠疫情暫停簽證 影響數十萬人 - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 四川閬中出土距今1500年南北朝6座古墓 - 兩岸 - 旺報 78萬天價機票！倫敦直飛上海40張一天全賣光 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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