全球各大央行蜂擁降息，以緩解新冠病毒對經濟的衝擊之際，瑞士央行（SNB）19日逆勢宣布，基準存款利率維持在負0.75％，符合經濟師預期，該負利率水位自2015年1月維持至今。SNB同時表示，正加強干預外匯市場的力度，為降低瑞郎吸引力，干預行動有其必要。

(工商 )