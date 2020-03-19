瑞士央行維持利率不變 20:342020/03/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全球各大央行蜂擁降息，以緩解新冠病毒對經濟的衝擊之際，瑞士央行（SNB）19日逆勢宣布，基準存款利率維持在負0.75％，符合經濟師預期，該負利率水位自2015年1月維持至今。SNB同時表示，正加強干預外匯市場的力度，為降低瑞郎吸引力，干預行動有其必要。 (工商 ) #全球 #瑞士央行 #NB #干預 #不變 也許您會感興趣 推薦閱讀 若復工不順 全球藥品供應恐中斷 04:092020/03/15 焦點新聞 央行擬擴大降息 料破歷史低點 04:102020/03/16 財經焦點 美國秩序的終結？ 04:102020/03/16 時論廣場 壓垮全球化的稻草？ 04:102020/03/17 時論廣場 避險沒得選！美國零利率 美元卻越走越強 14:392020/03/17 財經 25年來首次 香港失去全球最自由經濟體寶座 15:182020/03/17 財經 《其他電子》商務NB及大陸手機重啟拉貨，雙鴻業績3月起飛 09:102020/03/18 財經 《電腦設備》西勝4月出貨恢復正常，Q2營運趨穩 11:252020/03/18 財經 鍾南山：疫情需要國家強力干預 聚餐喝咖啡都不行 17:492020/03/18 兩岸 全球化催疫情，疫情摧全球化？ 04:102020/03/19 時論廣場 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 房貸利率迎來史上新低 千萬貸款每月少繳2083元 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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