臺灣期貨交易所於109年3月19日公告調整臺股期貨契約（TX）、小型臺指期貨契約（MTX）、美國道瓊期貨契約（UDF）、美國標普500期貨契約（SPF）、美國那斯達克100期貨契約（UNF）、歐元兌美元期貨契約（XEF）、美元兌日圓期貨契約（XJF）及臺指選擇權契約（TXO）的期貨契約保證金及選擇權契約風險保證金（A值）、風險保證金最低值（B值）、混合部位風險保證金（C值）所有月份保證金金額，並自109年3月20日一般交易時段結束後起實施。

另外，期交所也將於109年3月20日調高為升期貨契約（ODF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，本次調高係為升（2231）經證交所於109年3月18日公布為處置有價證券（處置期間為109年3月19日至109年4月1日），期交所依規定調高為升期貨契約（ODF）契約所有月份保證金適用比例，自109年3月20日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於109年4月1日該契約交易時段結束後恢復為調整前的保證金，參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。

(工商 )