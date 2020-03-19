為使防疫作業更徹底，也讓民眾更安心，海霸王集團旗下的台北德立莊酒店及高雄城市商旅真愛館，響應台北市政府推出的「換家人旅宿」概念，即日起推出『我居家你安心 換家人旅宿14天專案』，入住德立莊酒店雙人入住每人每晚只要788元，城市商旅真愛館雙人入住每晚每人只要666元。海霸王集團強調，專案目標是希望消費者及家人一同安心度過檢疫時期，也用換家人旅宿的行動和台灣共同防疫。

為了讓換家人旅宿的方式能讓家人享受如同度假的休閒感，海霸王表示兩館都特別安排視野良好的市景房，增加居住的舒適感。兩館皆位於位置便利的區域，對於家人的出入來說十分便利，讓家人更安全及舒適，也能讓處於防疫隔離者在家中度過隔離期，回歸正常生活。

專案為了讓旅宿的家人享受衣食無憂的氛圍，海霸王每房特別加贈3000元餐飲券，住客可憑餐飲券於海霸王旗下海霸王餐廳、打狗霸、前鎮水產、魅麗海中庭餐廳及ice papa進行消費，住宿期間還能享有住客用餐85折優惠，讓您住的安心吃的滿意。此外加訂客房還可享加訂優惠價，讓移地而居者更經濟實惠。

海霸王提醒，專案為家人旅宿專用，不提供需居家檢疫、居家隔離、自主管理之旅客住宿。本專案最少訂房日期為14天。

(工商 )