抗疫也要吃得好，福容大飯店為不想出門的饕客打造福容線上食堂「享福購」，鮮食料理全由飯店廚師親手製作，首波上線開賣10多種餐點，其中曾獲台北牛肉麵節冠軍的「極黑戰斧牛肉麵」，更在一推出就狂銷1500組，單品就創下上百萬元業績的好成績。

福容大飯店廚藝總監阿基師表示，很多宅配冷凍食品解凍後美味失分，為了開發福容線上食堂餐點，阿基師特別和各分店主廚精心規劃，專注口味營養與烹調和諧，即使解凍也不失去原汁原味的鮮甜。

人氣商品的「極黑戰斧牛肉麵」使用色香味俱全的極黑戰斧牛肉麵精選美國牛肩排，搭配蕃茄與數10種配料，耗時6小時熬製而成濃郁湯頭，配上Q彈麵條，擄獲許多饕客的胃；「蒜蓉椒麻豬柳」採用福容大飯店自製蒜蓉椒麻醬，加上主廚特調沙茶拌炒里肌肉條，椒麻香氣迷人；「雨來菇珍珠薏仁」則是道養生料理，雨來菇又名草木耳，因連續雨後生長而成，又稱為上帝的眼淚，富含蛋白質及多樣維生素，配上珍珠薏仁，多重口感營養滿分，素食者也可享用。

「薑黃百菇雞湯」。（福容大飯店提供）

另外還有台式經典的「寶島三杯雞」、滋補養生的「薑黃百菇雞湯」，而今年正逢閏4月，習俗中，出嫁女兒要送豬腳給娘家父母添壽，因此福容線上食堂的豬腳禮盒也相當熱賣，每天銷量數10組。

福容線上食堂歡慶全新開站，也祭出好康活動，即日起至4月30日推出「購物優惠一二三」活動，優惠一為3月25日早上10點準時開放限量100份的「寶島懷舊三杯雞」讓民眾免費品嘗，搶到名額後僅需負擔冷凍運費就可宅配到家；優惠二為消費滿1500元免運；優惠三則是享福卡會員可享單筆消費滿1999元，輸入優惠折扣碼就能現折200元，另外還送養生美饌「雨來菇珍珠薏仁」及「紅果雙耳養生露」各1份。

福容推出好康活動讓民眾品嘗限量免費的「寶島三杯雞」。（福容大飯店提供）

(中時 )