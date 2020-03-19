新冠肺炎確診病例破百，不少民眾開始瘋搶賣場泡麵，貨架屢傳一空。行政院長蘇貞昌在臉書貼文，說已通知各大通路加強補貨，民眾「盡量買，貨很多」、「有存貨、你買不完」。

新冠肺炎疫情進入新階段，許多民眾開始準備戰備存糧，首先被鎖定的是泡麵，多家賣場傳出被民眾掃貨，許多民眾認為至少要備糧一個月。蘇揆在臉書說，盡量買，貨很多。多消費，也要多吃蔬果！政府公糧庫存九十萬噸，糧食非常足夠。

對於可能被瘋搶的衛生紙，蘇揆也說，國內衛生紙廠六成產能就夠全台灣用，全開會賣不完。

此外，蘇揆也說，台灣同時是水果王國、漁產王國、食品加工大國，在新冠肺炎疫情衝擊，經濟趨緩的時候，政府當然鼓勵大家踴躍去買，相挺農民和業者、也增加內需市場動能！他表示，政府已經跟各大通路商告知，請他們務必加強補貨、衛生紙廠也已增加產能、台灣的農產品更需要大家多多光顧，多吃蔬果顧好身體，才能一起抗疫！

(中時 )