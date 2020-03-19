混合雲商機興起，市場調查機構DIGITIMES Research表示，微軟Azure、亞馬遜AWS、Google GCP三大公有雲平台業者紛紛推初混合雲方案搶攻市場，Azure擁有軟在企業IT 資源基礎設施的優勢、貼近企業客製化需求，AWS 將與雲端軟硬體相容的主機部署於企業機房內，布局邊緣運算市場，GCP則透過虛擬化技術Kubernetes（K8s）達跨雲相容。

DIGITIMES Research表示，公、私有雲應用在經過多年發展後，企業為為配合產業變化而提升雲資源協作需求，因而帶動混合雲商機，Google、微軟、亞馬遜三大公有雲平台近來致力發展跨雲方案，藉實體整合與虛擬技術，將雲服務延伸到其他平台中以吸引更多用戶。

DIGITIME Research指出，微軟Azure擁有微軟長期耕耘企業在地部署（on-premise）IT 資源的優勢，可以在企業內部伺服器中建置混合雲機制，搭配虛擬化技術增加跨雲相容彈性，虛實方案完整，有助於滿足企業協作需求，而亞馬遜AWS將實體Outposts設備部署於企業機房內，維持企業使用AWS雲服務的一致性，並藉此布局邊緣運算市場，至於GCP以雲原生概念K8s作為混合雲戰略核心，具有跨雲相容彈性。

DIGITIMES Research認為，三大公有雲平台在混合雲方案的競爭，將提升跨平台相容性、加速增加企業在雲資源協作的效率，但值得注意的是，公有雲平台業者競相加入混合雲戰局，也代表競爭已擴及企業在地部署領域，對於由伺服器品牌業者長期主導的私有雲領域是否產生新競合態勢，值得觀察。

(工商 )