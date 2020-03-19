和勤精機（1586）董事會19日決議買回庫藏股，預定3月20日至5月19日買回300萬股，每股買回區間價格23.10～56.71元，但若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份，占公司已發行股份總數比率3.74％，這次買回股份，將轉讓給予員工。

(工商 )