和勤3月20日至5月19日買回庫藏股300萬股 20:412020/03/19 工商 劉朱松 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 和勤精機（1586）董事會19日決議買回庫藏股，預定3月20日至5月19日買回300萬股，每股買回區間價格23.10～56.71元，但若公司股價低於區間價格下限，將繼續買回，預定買回股份，占公司已發行股份總數比率3.74％，這次買回股份，將轉讓給予員工。 (工商 ) #和勤 #預定 #買回 #買回股份 #日至 也許您會感興趣 推薦閱讀 基本面穩健 上櫃公司伺機實施庫藏股 04:102020/03/16 證券．權證 京城建設實施庫藏股 股價飆漲停 09:502020/03/16 財經 《鋼鐵股》燁輝祭庫藏股，預定買回10萬張 10:182020/03/16 財經 光群雷執行庫藏股 股價開紅盤 10:222020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 23:552020/03/16 財經 新冠疫情開金融業之先 京城銀董事會決議買回庫藏股 08:532020/03/17 財經 大亞17日起實施庫藏股 將買回1萬張自家股票 10:262020/03/17 財經 國產建材實施庫藏股 擬買回10萬張 19:352020/03/17 財經 可成自救 擬買回自家股票2.5萬張 21:002020/03/17 財經 新光鋼董事會決議買回庫藏股 買回金額上限28.95億元 17:452020/03/19 財經 財經熱門新聞 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 元大原油ETF賣掉才喊不下市！網分析藏內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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