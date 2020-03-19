印度喀拉拉邦警察跳防疫洗手舞

印度新冠肺炎疫情擴散雖較其他亞洲國家慢，但因人口眾多，擴散速度相當驚人。確診人數佔印度第二的喀拉拉邦為灌輸民眾防疫觀念，由當地警方製作了一支鼓勵洗手的宣導影片，演出影片不是帥哥美女，而是6名皮膚黝黑的警察跳著笨拙還略帶搞笑的洗手舞。不料這段另類宣教片卻迅速在網路上爆紅，許多外國網友也加入熱列討論群。

據《印度斯坦時報》報導，印度到19日為止，已有169確診病例、3人死亡，其中喀拉拉邦確診病例25例，是印度各邦第二嚴重的疫區。

這隻由克勒拉省警察局特別製播的宣導片由6名警察戴著口罩，邊跳舞邊展示如何正確洗手，搭配一部印度知名電影的配樂，總長1分25秒的影片在網上獲得不少好評。影片中還以當地文字呼籲民眾提高警覺，但不必驚慌，強調警方將盡力協助民眾防疫。

在喀拉拉邦警方的臉書上刊出的影片至今已吸引3.1萬人按讚，另有3.8萬次分享，印度各大媒體的youtube上也各有數萬點閱，而且還在快速成長。

許多印度網友留言讚揚這支影片很有趣味性，但也有人認為這些警察看起來笨手笨腳，動作像小丑一樣搞笑。

(中時電子報)