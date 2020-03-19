學者劉靜怡向台大醫院申請調閱柯文哲等人在院25年期間器捐摘取資料，但遭台大拒絕。劉提起行政訴訟，台北高等行政法院更審判應提供資料，但台大上訴後，最高行政法院今認定判決理由不備，發回更審。

劉靜怡2015年1月間依政府資訊公開法，依「以人為對象的研究」為由向台大醫院申請，提供柯文哲及醫師陳益祥自1988年9月1日至2013年12月31日止，進行無心跳者器官捐贈摘取的次數及各次進行的日期等資料，但台大認為「無心跳者」在法律上為「遺體」而非「人」，拒絕提供。

劉靜怡提起行政訴訟，案經北高行一審敗訴、最高行二審發回，北高行更審認定台大僅需簡單設定「醫師姓名」、「手術項目」等條件檢索，就可輕易調取資料，且這且資料並無涉及智慧財產權，2018年間判決應提供資料。

台大醫院不服上訴，最高行認為「無心跳者」捐贈資料涉死亡病患的病歷，但醫療法規定死者病歷只須保存7年，劉靜怡調閱的資料日期最早在1988年，遠遠超過保存期限，究竟這些資料還存不存在，原審並未說明，直接認定調取資料沒有困難，有理由不備等違法情事，遂廢棄原判決，發回更審。

(中時 )