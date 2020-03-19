隨著台啤19日以77比69擊退高雄九太，拿到下半季5連勝，也送九太苦吞下半季6戰全敗，本季奪冠呼聲最高的台啤，似乎早已做好停賽兩周的訓練計劃，台啤總教練周俊三說：「我不擔心停賽，反正我們的年輕球員很享受訓練！」

「最近我們花了很多時間在宿舍附近田徑場訓練，我相信這樣的體能訓練隊我們幫助很大，」周俊三強調，「正好我們不少球員受傷，也需要時間重整治療，包含黃聰翰的右手、黃鎮的膝蓋、王皓吉腳踝扭傷與塞瑟夫大腿疲勞等等。」

周俊三當然也做好最壞的打算，那就是開始思考停賽兩周之後，SBL卻不能重新開打的可能性，「我想當前最重要的，還是中華籃協與各隊趕緊討論出可行的復賽配套措施或方案，更重要的是必須配合政府防疫政策，看看到底要停多久。」

其實跟自己擁有訓練球館的台啤比較起來，九太接下來的麻煩大多了，因為九太固定訓練的場館泰山體育館，同樣被新北市政府列為接下來關閉的場館之一，迫使九太接下來兩周就算想要訓練，也必須趕緊找到其他可以訓練的地方才行。

「目前明天我們打算前往大同運動中心練球，畢竟泰山體育館確定不能用了，現在就是擔心台北市也跟著新北市宣布公立場館都關閉，我們可能就要傷腦筋了，」九太總教練劉嘉發表示，「假如真的沒場地，我們還可前往晧宇國際訓練館。」

(中時 )