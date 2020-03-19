阿喜脫內褲色誘張銘杰。（緯來提供）

阿喜色誘張銘杰。（緯來提供）

阿喜色誘張銘杰後，再電暈他。（緯來提供）

阿喜色誘張銘杰。（緯來提供）

張銘杰在《男盜女很賊》飾演色瞇瞇的黑道大哥。（緯來提供）

阿喜在緯來電影台電視電影《男盜女很賊》飾演女騙子，她備妥乾洗道具準備劫財，穿著清涼引人遐想，一場脫內褲色誘張銘杰的戲，因裙子太短眾人深怕她一不小心穿幫，阿喜自在笑說：「安啦！我穿了四件安全褲，怎麼脫都沒問題，倒是工作人員看我穿脫太隨興，在旁喊母湯」。

從瓊瑤小生演到檢察官的張銘杰，首度嘗試輕喜劇演出，在緯來電影台電視電影《男盜女很賊》飾演色瞇瞇的黑道大哥，逞凶鬥狠也賣萌，鮮少露出身材的他，不僅打赤膊，還自備變態道具想跟阿喜來場肉搏戰，但他卻嘆氣說：「原本就有點小感冒，因為打赤膊受涼又發燒，年紀大了，體力真的有差」。

檢察官演5年，為了看起來「有份量」，張銘杰增胖了30公斤，體重從78公斤飆到108公斤，張銘杰笑說：「目前還有90公斤，沒讓大家看過我這麼多肥肉，現在若叫我演小生談情說愛，想來覺得噁心，觀眾也不會接受」。第一次嘗試輕喜劇演出的黑社會老大，張銘杰覺得新鮮，原本就感冒的他，拍著拍著竟開始發燒，他忍著身體不適繼續半裸上陣，台詞依然鏗鏘有力，完全不像病號。

一場他與阿喜摩鐵的色誘戲，張銘杰費絞盡腦汁，他笑說：「連續兩天打赤膊，拍到後來發燒、流鼻水、流眼淚、喉嚨痛症狀樣樣來；其實我最不會演的就是色胚，跟阿喜的色誘戲，我晚上犧牲睡眠做功課，想了一堆「變態」道具，不僅自己帶來紅毛襪、大絲巾，若再加一個刺青打赤膊就更到味，反差大就好笑，結果導演說大絲巾太變態作罷，這次演喜劇開心，好色又好玩，可以盡情發揮」。

排戲時阿喜拿著電擊棒電暈張銘杰，當電擊棒猛一刺張銘杰背部，只見張銘杰慘叫一聲，阿喜一臉歉意說：「我心想明明沒裝電池，杰哥怎麼眼角在泛淚？原來電擊棒前面是尖的，我大力一戳，銘杰哥痛到流淚了，但哥一句話都沒坑，真男人啊」。

(中時 )