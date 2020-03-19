帶水壺喝水，時尚環保又健康。但重點是，你做對了嗎？4大NG用法看看你有沒有做錯了！

【NG1】所有不鏽鋼都能當保溫瓶？

錯。不鏽鋼硬度不同，從工業用到精密醫療材質如手術刀等分成好幾大類，通常喝水用的保溫瓶以304不鏽鋼（鉻–鎳比標示法為18-8）最適合，硬度夠、耐酸鹼、穩定性高，價格也合理。建議看瓶蓋或瓶身的SUS標示（Steel Special Use Stainless，不鏽鋼材質標準）。

【NG2】保溫瓶裝拿鐵、水果水，好方便？

錯。牛奶、豆漿等高蛋白質飲料在保溫狀況下易滋生細菌變質，也會黏附在內壁造成清洗困難；另外，像碳酸飲料、果汁等含酸性物質則會溶出內壁的鎳鉻金屬，建議保溫瓶裝白開水就好，偶爾裝黑咖啡（不加糖、奶）也可以。

不喜歡喝白開水、想在水裡加片檸檬或蘋果增加口感，林口長庚臨床毒物實驗室博士林中英建議，如杯體構造完整（內膜無刮痕或損傷）無妨，但若已有刮痕則不建議。

至於保溫瓶是否可裝茶或中藥，林中英提醒，儘量選用304以上材質、一體成形比較安全，若有白鐵味就更不建議再裝飲料。

且不要裝滾燙開水以免燙傷。台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛建議最好先裝冷水、再裝熱水，42℃的水溫喝起來適口安全。

【NG3】保溫瓶裝到全滿好嗎？

請不要這麼做！「七分滿就好，」林中英說，水分碰觸瓶蓋易造成塑膠老化或細菌污染，最好避免。

有人擔心保溫瓶杯蓋的膠條會釋出塑化劑，姜至剛說明，膠條是為了加強密閉功能、方便攜帶，而且如果選5號塑膠（PP）耐高溫、碰撞且穩定，相對其他塑膠來得安全，不必太擔心塑化劑溶出問題。

【NG4】不鏽鋼保溫瓶永遠不用換？

錯。如果碰撞太厲害，內膜出現刮痕或損傷容易藏污納垢，建議最好更換。

另外，請檢視瓶蓋的矽膠或塑膠是否有裂紋、脆化，林中英認為可能會有環境荷爾蒙溶出，建議向原廠購買配件更換較安全

(中時電子報)