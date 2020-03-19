一名主婦訴說自己為什麼要囤貨的原因 (圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説)

新冠肺炎疫情延燒，台灣確診也破百例，引發囤貨潮，除了衛生紙外，包括罐頭、泡麵、生鮮蔬果類也幾乎被搶購一空，引起不少網友在各大賣場討論區熱議，呼籲大家不要囤貨，底下也有一名主婦揭露這次囤貨潮主因。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實説》PO文呼籲大家不要過度囤貨，購買食物適量就好，台灣目前還很安全，網友也紛紛認同，直呼把物資留給真正有需要的人，現在真的太扯。

但一名主婦跳出來反駁，表示「不必要呼籲別人不要囤貨，別人囤貨你不囤是你自己的事，沒有人可以預測接下來疫情的變化」，她表示防疫期間囤點食糧在家裡是正常的，如果真的大爆發，像歐美國家那樣不敢出門，就必須要有足夠糧食。

這位主婦繼續說：「你現在不買是你的事，不要別人囤貨就講人家無腦或是製造恐慌一樣，不是每個家庭都有辦法等疫情爆發再花2-3小時在外面排隊買食糧的。食糧不是亂買，先放著早晚會吃得到，又有什麼問題」。她補充，自己家是大家庭，平常買菜都好幾千起跳，痛批正義魔人實在太多，自己不囤沒危機意識是自己的事，別人囤就在那邊酸，實在是愛管閒事。

另一名主婦則說，除了疫情外，主要是清明節快到了，不少人怕物資不夠，又怕病例越來越多，打算提前掃墓拜拜，才會出現這種情形，呼籲大家「食品有時效性，大家要冷靜，食品保存不當過期發霉等於是浪費。這次疫情是持久戰，大家別自亂陣腳」。

(中時電子報)