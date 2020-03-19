為免歐元區經濟被新冠病毒疫情拖垮，歐洲央行（ECB）18日宣布啟動7,500億歐元緊急購債計畫，擬收購公私部門債券資產，起碼會持續到今年底，而且首度將過去不受青睞的希臘債券納入收購範圍。

歐洲淪為新冠病毒重災區，歐盟國家紛紛宣布封鎖邊境，經濟活動幾近停滯，金融市場陷入混亂，2008年全球金融危機引發的衰退噩夢恐將重演。

為了拉低義大利等染疫又負債累累成員國的借貸成本，ECB在周三召開的緊急政策會議，決定啟動新一波購債措施，7,500億歐元規模就占了歐元區國內生產毛額（GDP）的6％，也使得歐銀今年預定的購債總額累積到1.1兆歐元。

近日來南歐國家的借貸成本飆升透露出隱憂，亦即隨著支出需求增加，該地區政府財政捉襟見肘，償債能力面臨考驗，不免讓人回想起近10年前歐債危機的慘狀。

根據ECB聲明，這項名為「大流行病緊急資產收購計畫」（PEPP），收購範圍涵蓋公私部門債券，至少持續到今年底，不排除延長時間。

值得注意的是，PEPP的收購標的首次包含希臘債券，過去希臘債因信用評級低，被ECB排除在購債範圍之外。

希臘財長史泰庫拉斯（Christos Staikouras）表示，據ECB購債計畫，約有120億歐元希臘公債可供收購。

PEPP啟動後，意味截至今年底，ECB每月花將近1,200億歐元收購歐元區債券，為歷來最大手筆。按照該購債計畫的原則，ECB可能鎖定義大利等陷入困境國家的短期公債。

ECB表示，此最新購債計畫將持續到疫情「危機階段」結束，非金融商業票據也首度納入收購行列。

ECB總裁拉加德於臨時會議後指出：「非常時期就需要非常行動。我們對歐元的承諾沒有極限，我們決心在法定職權之內，用盡一切能用的工具。」

(工商 )