新冠肺炎疫情恐慌襲來，製造、觀光、服務業的衝擊逐漸浮現，公協會19日向政府提出建言表示，疫情導致企業營收銳減，還得承受員工薪資、租金、利息等支付壓力，在台灣企業中占比達97.6％的中小企業能否撐過此次危機，需要政府制定宏觀政策協助。

在「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會上，工商協進會表示，疫情之下，包括航空、旅行社、飯店等觀光產業首當其衝，營運幾近停滯；以旅行社來說，營業陷入收入歸零，資金流入凍結，同時在產業鏈的另一端又被供應商沒收訂金，又須因應世界各國因防疫突發境管限制，耗費巨資安置及護送旅客緊急返國。

旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁接受電訪時指出，目前有很多旅行社還在營業，但收到的消息都是要退團，當然也不會有新客，若再加上上班員工工資，老闆壓力就大，像雄獅這種大型旅行社，擁有3600名員工，一個月要損失2億元（新台幣，下同），中大型的旅行社一個月虧6千萬元，小型的也得虧10幾萬元。

工商協進會建議，擴大紓困預算，並依照企業規模實施產業轉型培訓；在減稅方面，減、免徵營業稅，在營所稅方面，提供1年以上或分3年36期緩繳或免徵三項選擇，並由財政部或地方政府統一規畫減徵貨物稅、地價稅、房屋稅、印花稅、牌照稅、娛樂稅等稅負之措施；在補助方面，編列專屬預算補助勞工薪資及企業營運成本；貸款方面，擴大企業紓困貸款額度及申貸、撥款額度。

不過，蕭博仁特別提到，旅行社業者除了希望交通部觀光局能夠紓困之外，也希望經濟部能夠重新審視目前的政策；他舉例來說，經濟部提供企業貸款，條件是不減薪、不裁員，但現在很多員工暫時休息，假如一家旅行社有30人，老闆借了100萬元，這些僅夠支付員工的基本工資，兩個月用完之後，貸款還是要老闆自己負擔，那不太合理。

他直言，「政府的紓困金無法應付留任員工的支付費用，不減新、不裁員，又要最低工時，企業無法負擔。」

(旺報 )