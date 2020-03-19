近日，蘋果、三星、索尼及華碩等8家科技巨頭遭到了美國政府的337調查，原因是其手機觸控螢幕涉嫌專利侵權。對這幾家科技巨頭提起訴訟的是著名的國際專利蟑螂Neodron。2020年2月，Neodron向美國國際貿易委員會（ITC）提起對蘋果等公司觸控螢幕發起337調查。

除了蘋果公司外，亞馬遜、華碩、LG、微軟、摩托羅拉、三星和索尼、華碩等諸多科技巨頭，智慧手機，還有平板電腦、筆記型電腦等產品也在其訴訟範圍之內。

針對蘋果公司，Neodron指出iPhone 11、iPad Pro等產品侵犯了其4項與觸控鍵盤、觸控傳感有關的專利。而這批觸控螢幕專利，是Neodron在2018年從矽谷的Atmel公司手中獲取的，隨後便以此為武器開始了專利戰。

所謂337調查，是指美國國際貿易委員會（United States International Trade Commission，簡稱USITC）根據美國《1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第337節（簡稱「337條款」）及相關修正案進行的調查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產品中的任何不公平貿易行為。

相對於美國知識產權司法保護有著保護範圍廣、立案容易、週期短、對物管轄、處罰嚴厲的特點。其保護範圍涵蓋專利、商標、著作權、商業秘密、商業外觀、平行進口保護、譭謗企業商譽、對契約關係的侵權干擾或阻礙商業行為等。除知識產權外，還包括其他侵權行為導致的「不公平行為或方法」。

由於90%的「337調查」案件都與知識產權有關，所以被認為主要是用於知識產權的保護。但「337調查」不是僅限於一國的調查，而是對全球具有廣泛的影響。在2019年，大陸企業面臨的「337調查」就有24宗，其中專利侵權達20起，占比74%。大陸可謂「337調查」的重災區。

(中時電子報)