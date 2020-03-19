中央流行疫情指揮中心19日公布台灣新增8例新冠肺炎確診案例，其中第107例法國籍男子，與台南市警方日前訪視居家檢疫對象條件不謀而合，引起警局高層恐慌，台南市衛生局評估認為警員訪視時有作保護措施，不需隔離與篩檢。

台南市警方17日接獲通報，一名居家檢疫的外籍男子的防疫手機出現異常，前往查看確認只是手機訊號不良，對象仍在防疫旅館，便返回派出所。

不料中央流行疫情指揮中心19日公布新增確診病例，第107例為50多歲法國籍男子，15日入境，19日確診，居家檢疫時住在防疫旅館，警方驚覺這些條件與日前接觸對象不謀而合，引發該警局高層憂慮，擔心接觸的警員成為防疫破口。

台南市衛生局19日不願證實第107例的法國男子就是台南新增案例，該警分局先命令兩警「先回家休息兩、三天，再來上班」，但警分局員警得知消息，都有病毒已到家門口的驚恐感。

警方主動詢問台南市衛生局，是否需要對接觸員警進行確診篩檢，衛生局說明，感染疑慮條件需要同時考慮接觸時的裝備、時間與距離，經詢問員警接觸過程，評估警方當時有配戴口罩、手套與護目鏡，與確診者接觸時間不長，認定不需篩檢與隔離。

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(中時 )