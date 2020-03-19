台北地檢署偵辦台北市區監理所車輛管理科陳姓科長貪瀆案，將陳及盧姓業者等人約談到案，偵訊後向台北地方法院聲請羈押禁見陳姓科長，法院審酌後認定陳涉犯重罪，有逃亡之虞，而且與證人並非不識，或曾經有隸屬關係，因此裁定羈押禁見。

陳姓科長是涉嫌在2017年擔任汽車代驗廠考核小組委員時，向盧姓業者收賄，協助盧的代驗廠順利通過升等，依據「交通部公路總局各監理所站年度考核汽車代驗執行要點」，監理所必須對轄區內的汽車代驗廠進行考核，業者若順利通過升等或維持等級，對於業者的業務有極大助益。

陳姓科長在2017年間協助盧姓業者順利升等後，與盧男相約見面，收受賄款。

北院審酌認為，陳涉及本刑5年以上的圖利罪及不違背職務期約賄賂罪，有逃亡規避刑責的可能，同時，陳在案中居於關鍵地位，與其他證人相識，甚至是現在或曾經的上下隸屬關係，有湮滅證據及勾串的可能，因此裁定羈押禁見。

(中時 )