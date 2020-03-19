因應瑞士政府針對COVID-19的政策，繼勞力士、PP百達翡麗等之後，AP愛彼也正式對外宣布將暫時關閉在 Vallee de Joux、Meyrin、Tolochenaz、Le Locle等四地製錶廠。AP指出，面對疫情嚴峻時刻，優先考量員工和其家人健康，自18日至31日暫時停工，但不影響各地市場運作，像是台灣信義A13店將如期在月底營運。

台灣愛彼指出，AP愛彼145年以來是唯一一個仍由創始家族執掌的高級製錶品牌；員工是品牌最重要的資產，感情緊密如家人一般。面對疫情的肆虐，也不改家族的風範，持續突破創新；後勤工作單位將於家中辦公，工坊製錶師們則先暫停手邊工作，這項應變措施將於3月18 日開始持續到3月底，屆時會根據瑞士政府的規定來做調整。

新冠肺炎延燒全球，歐洲更成重災區，繼勞力士（Rolex）與百達翡麗（Patek Philippe）兩大瑞士鐘錶龍頭宣布暫時關閉表廠之後，愛彼（Audemars Piguet）等亦陸續宣布暫時停工至3月底。

這也是新冠肺炎疫情衝擊日內瓦表展、巴塞爾表展之後，另一新衝擊，業界分析，可能影響今年表款出貨期，但兩大表展延期，也使得各家表牌積極分流辦活動，以增能見度；像是寶格麗即繼1月於杜拜LVMH鐘錶週 （LVMH WATCH WEEK） 揭曉2020年部分新錶款後，將攜手百年靈 （Breitling）、雅典（Ulysse Nardin）、芝柏（Girard Perregaux） 與獨立製錶品牌MB&F等多家瑞士頂尖腕錶品牌，於4月26日至29日於日內瓦舉行錶展，向客戶以及媒體介紹一系列年度重要新作。同時寶格麗將同步亮相一只締造全新世界紀錄的腕錶。

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