短短兩個月不到的時間，在新冠肺炎疫情肆虐下，貨幣政策、金融市場，乃至企業管理都有全新的情勢、以及急需學習的知識，東海大學管理學院就在此時，成功延攬前台大 EMBA 執行長黃崇興為東海大學智慧轉型中心榮譽講座教授，以及《POST - E學程》（「後EMBA」創新管理課程）負責人。

黃崇興表示，當前全球黑天鵝效應的混亂環境中，需要找尋新的方向，建立新的生存力和競爭力，後E學程理念取法「兵無常勢，水無常形；能因敵變化而取勝」，特別強調「跨領域」和「視野」，《POST-E學程》具有前瞻整合新素養，對現在經理人在管理知識上相對重要。

東海大學智慧轉型中心表示，近期疫情嚴峻之際，線上雲端學習資源崛起，帶動一波線上學習的熱潮，東海智慧轉型中心執行長黃齊元親自推動的「智門」知識影音平台廣受各界好評，將來東海管院部分EMBA課程將於智門平台以「線上」形式，邀請重量級來賓分享他們的智慧，創新的知識分享模式，為線上學習模式打造新典範。

黃崇興曾擔任台大管理學院副院長暨EMBA三任執行長，是台大EMBA創始核心團隊之一，曾與台大管院5位院長合作，許多企業界管理精英都曾受教於他，桃李滿天下，具有崇高地位和影響力。

(工商 )