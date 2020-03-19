受惠全球新冠肺炎疫情爆發與春耕用藥，興農（1712）旗下台灣植物保護（含農藥與肥料）及楓康超市3月營運轉強。尤其，楓康超市3月先主打首波「民生用品挺防疫大作戰」，20日起至4月9日，再祭出「清明祭祖特賣會」，可望帶動另一波業績增長。法人19日表示，興農 3月合併營收，可望比去年同期成長。

興農表示，旗下事業或公司，包括植物保護、塑膠及蘭花事業、玉美研究公司、楓康超市、從事預拌混凝土的興威公司及國興資訊公司，自結元月合併營收年增0.8％，2月年增5.48％，累計今年前二月合併營收29.19億元、年增2.98％，3月因全球新冠肺炎疫情爆發，民眾儲糧備用心態濃厚，直接帶動買氣，讓旗下楓康超市3月業績看好。

興農說，楓康超市自3月6至4月9日先主打「民生用品挺防疫大作戰」。例如，楓康高麗菜水餃促銷「買一送一」，二包特價99元，低於其他品牌單包價格，因而帶動該超市民生用品的買氣。緊接著，楓康超市自20日起至4月9日，再祭出「清明祭祖特賣會」，推出應景拜拜商品特價活動，預料可帶動業績增長。 尤其，農業大縣的雲林縣，雲林縣長張麗善為行銷「雲林良品」 今年和興農楓康超市合作拓展農產品通路，更讓該超市擁有雲林農產品直送的行銷優勢，可擴大超市農產品銷售量。

興農指出，楓康超市今年前二月營收，比去年同期成長9％，由於該超市擁有全國第一家通過ISO 9002、HACCP和CAS三重國家認證的生鮮處理場，加上疫情因素及清明節來臨，預料可帶動3月及4月清明節前的業績表現。

因新冠肺炎疫情衝擊，農民擔心肥料主要原料的氮、磷及鉀等，恐有斷貨之虞，引發搶購肥料風潮，帶動興農2月國內複合肥料業績，比去年同期成長五成，累計今年前二月國內植物保護（含複合肥料與農藥）業績年增14％，但含國外植物保護業績，興農累計今年前二月全球植物保護業績，與去年持平。因適值國內一期稻作春耕，3月起進入施肥旺季，預期可增加公司在國內肥料業績。

(工商 )