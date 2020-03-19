蘋果最大代工廠、鴻海集團旗下富士康在面臨新冠肺炎疫情，復工情況一度遭到打擊，鴻海則是在3月初的線上法說會，由董事長劉揚偉親自說明，大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%。對此，微信公眾號「Foxconn武漢科技園」發布消息，武漢富士康獲復工審批，首批員工返回廠區。

綜合陸媒報導，微信公眾號「Foxconn武漢科技園」發布「致武漢富士康員工的第四封信」，指出武漢廠區先前已經按照當地政府要求，做好所有復工前的防疫準備，目前已獲當地政府復工審批，正在開展分批復工，首批員工為假期留守武漢廠區的宿舍同仁以及部分武漢同仁，目前已經返廠。

湖北省副省長曹廣晶周三在記者會上也提到，湖北省部分電子類企業在大陸、全球產業鏈具有舉足輕重的影響，將以這些企業作為優先復工產業來重點扶持。

鴻海3月初線上法說會資料顯示，大陸各廠區復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規畫復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則。大陸廠區人力復工比例目前已超過季節性需求50%，目前進度來看3月底前應可恢復季節性正常產能。

此外，鴻海創辦人郭台銘也曾提到，大家過去關注的是大陸，如今從整個供應鏈來看，反而不太需要擔心大陸的復工率，他們的復工進度可說是超乎想像。

(中時電子報)