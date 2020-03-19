新冠肺炎延燒全球，造成全球經貿局勢動盪，但電商產業卻逆勢成長；經濟部國貿局委由外貿協會建置數位貿易總入口網站─台灣經貿網所提供的線上交易服務「買賣旺」，共匯集35產業、逾1,200家品牌，超過3.5萬項商品銷售，2月成交額亦有月成長24%。

貿協表示，全球疫情逆襲下，買賣旺出現不少亮眼業績表現，像是自2012年就加入買賣旺販售的福泉旺，其「小型空調清洗設備」近期即收到來自沙烏地阿拉伯、澳洲、印度等地訂單，累計近兩年來透過台灣經貿網獲得的商機及訂單已逾400筆；福泉旺董事長劉煥中表示，產品上架多個海外電商平台，而台灣經貿網買賣旺的效益最明顯，由於具備阿語、西語、俄語等13種語系，也讓公司業務從北美推展到中東國家。

另外，承昊生技所開發的超夯防疫商品「無線滅菌機」，訂單已排到6月，看準上架買賣旺即可拓展全球商機及不收取開店費、上架費及成交手續費等優點，近期亦將準備上架。

今年台灣經貿網買賣旺祭出三大搶單策略，包括近期疫情影響，已於網站上設置「防疫專區」、「宅經濟專區」協助國外買主及台灣廠商媒合熱門需求；此外針對台灣經貿網尊爵會員釋出優惠免運補助，另外啟動「數位研習健檢列車」，自3月開始在全台巡迴舉辦，協助廠商進行一對一客製化電商諮詢服務。

台灣經貿網已於近期設置「線上VR虛擬展覽館」，並使用趨勢關鍵字，加強精準開發媒合海外買主，線上虛擬展覽館內產品也與買賣旺交易服務串接，使買主可直接購買下單，讓供應商即使不出門也能做生意。貿協表示，在此嚴峻國際經貿時局下，鼓勵廠商多多運用台灣經貿網，開闢數位貿易曙光。

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