國安基金5,000億銀彈上膛，新冠肺炎疫情蔓延，全球股市哀鴻遍野，國安基金今天下午5時召開臨時委員會議，為穩定國內金融市場，提振投資信心，決議授權執行秘書、財政部次長阮清華執行安定股市任務，最快20日就可以進場護盤，至於授權期間，財政部長蘇建榮表示，「沒有期限」。

蘇建榮指出，授權從明天開始，沒有設定截止期限；將視情況執行護盤，但國安基金「來無影，去無蹤」，何時進場不會對外說明。這是蔡政府執政近四年來國安基金首次進場護盤。

蘇建榮說，考量近期國際股市動盪、新冠肺炎疫情擴散，間接影響投資信心，各國也採取嚴峻的防疫措施，減損全球經濟動能，投資恐慌心理蔓延，衝擊金融市場穩定，國際股匯市市場動盪。經國安基金管理委員會議全體委員充分討論，為了穩住國內金融市場，提振投資信心，決定授權阮清華動用國安基金，執行穩定市場任務。

至於國安基金為何選在此一時間點進場護盤，蘇建榮說，台股在上周之前，跌幅相對國際股市平穩，但這周台股相對其他股市跌幅較深，同時歐美疫情這兩周產生比較大的變化。蘇建榮說，目前先取得授權，讓國安基金機動性比較高，萬一發現問題嚴重、有恐慌性賣壓時再來開會授權就來不及了，因此授權讓國安基金可以預先準備，比較有彈性。

蘇建榮說，台股今天雖然跌了500多點，量依然還在，成交值有達到2,700多億元，但要「超前部署」，因為國際股市變化非常大，希望獲得授權後，國安基金隨時可以視情況進場穩定金融市場，維持住金融市場信心。

國安基金可運用資金共5,000億元，其中2,000億元為國庫持有的公股股票，由財政部質押借款，蘇建榮說，過去最高曾動用過1,200億元，最後一次動用是2015到2016年期間動用約190幾億；另外，3,000億元是財政部向四大基金借錢，需要歸還也要付利息，因此歷來六次進場都未動用這部分。

至於進場護盤的條件，阮清華說，國安基金是委外由台灣銀行團隊操作，會根據操作相關規範來執行，只要股市有不理性的下跌，就會進場穩定市場秩序，並沒有所謂的進場指標，不是媒體所謂的跌破十年線，全都是以市場是否有失序或信心崩潰的狀況，或是否有不理性、無量下跌。

行政院副院長、國安基金主委陳其邁今日召開臨時委員會議，行政院發言人Kolas Yotaka、財政部長蘇建榮、財政部次長兼國安基金執行秘書阮清華會後在行政院召開記者會，作上述說明。

(工商 )