新冠肺炎疫情蔓延、石油國打價格戰，國際原油重挫到30美元以下，重擊國營龍頭中油，估計2、3兩個月合計要虧近百億。中油總經理李順欽更憂慮，「今年營收恐怕連8000億都保不住，全年恐轉盈為虧。」。如此將是5年來，中油首度虧損。

近日國際原油價格跌破30美元，但中油今到立法院報告的2020年營業預算，仍以60美元以上原油價編列，遭多位立委質疑差距太大，要求重估。

以中油財報來看，1月仍賺22億，哪知2月新冠肺炎疫情爆發，風雲變色，2月轉虧16億。李順欽坦言，這個月原油焦煉成本仍在60美元，但原油價已跌到30美元，庫存原料更慘。估計3月份煉製跟石化加起來虧60億，加上天然氣還有探採損失，恐怕會虧到80億。

李順欽表示，目前根據高盛等各大國際公司預估，今年原油價在35到50美元之間，假設下半年油價沒有回到50或60美元以上，在跌價損失下，中油今年營收別說跟去年1.01兆比，恐怕連8000億都達不到。而今年設定的盈餘112億元也沒辦法完成，可能會轉盈為虧。

攤開中油近幾年營收，只有在2016年未達8000億，在油價穩定上揚，石化產品報價與油品收入提升助益下，2018、2019年全年營收都超過1兆大關，而稅後盈餘只有2015年是負數。換言之，近4年年年賺錢，最少也有274億，最多403億，今年如果轉盈為虧，將是5年來首次賠錢。

面對油價大跌，有立委與學者建議，中油應仿效台電成立「油價平穩基金」，在盈餘超過法定目標時撥入基金，等油價大漲時釋出平抑，讓中油可以緩漲油價，照顧民生。立委邱議瑩就呼籲，面對新冠肺炎漢看不到盡頭，中油應成立油價平穩基金。

中油董事長歐嘉瑞對此肯定，認為有基金可作為後續環境變化時平衡彌補很好。可是李順欽認為此機制尚缺法源，需要立法院給予協助。

而面對今年難逃營收減少厄運，歐嘉瑞說中油會從節流部分去做，至於開源，會透過研發產生新技術產生新產品，像是軟碳、LTO等電池材料，5G產品材料等，朝另一個升級轉型方向努力。

(中時 )