即起所有返國者均須進行14天的居家檢疫，桃園市啟動防疫處所應戰，協調2間商務旅館、合計提供約300間房間，目前僅啟用1間，入住率不到3成、約30餘人，居家檢疫者每日自費約3000元、包3餐，桃園市府強調不但價格優惠、防疫措施也全面到位，做好萬全準備。

桃園市府也估計桃園市居家檢疫人數將暴增至2000人，相關單位的工作量、防疫物資需求也隨之增加，桃園市各區公所動員里幹事、里鄰長，幫忙發送居家檢疫通知書和健康關懷包。

因健康關懷包包含桃園市食品業者提供的各式產品，有零食餅乾、泡麵、燕麥、水、中藥等補給品，桃園區公所堆滿要發送的物資，從昨起就出動役男幫忙搬貨、盤點、理貨，再由里幹事、里鄰長等民政人員將「全方位健康關懷包」逐一送到家，連夜加班趕工打包仍忙不完。

民政局副局長張世威表示，截至3月18日為止，桃園列管居家檢疫人數共1109人，並以桃園區、中壢區、蘆竹區人數較多，累計監測5325人，累計解除4216人；預期未來居家檢疫人數將增加，民政局緊急採購居家隔離關懷包約6000份，並請各公所先透過小額採購方式準備。

(中時 )