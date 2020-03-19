美國勞工部19日公布，上周（截至3月14日）初領失業救濟金人數新增7萬，總數來到28.1萬，多於預估的22萬，創2年高點，歸咎於新冠肺炎疫情大流行，迫使雇主開始裁員。費城聯儲銀行也公布3月商業展望調查報告，費城聯儲指數從2月的36.7驟跌至-12.7。

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