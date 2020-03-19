美國初領失業救濟人數創2年新高 21:232020/03/19 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞工部19日公布，上周（截至3月14日）初領失業救濟金人數新增7萬，總數來到28.1萬，多於預估的22萬，創2年高點，歸咎於新冠肺炎疫情大流行，迫使雇主開始裁員。費城聯儲銀行也公布3月商業展望調查報告，費城聯儲指數從2月的36.7驟跌至-12.7。 (工商 ) #費城 #聯儲 #美國 #初領失業救濟人數 #美國勞工部 也許您會感興趣 推薦閱讀 單邊親美 棋子肖想成棋手 04:102020/03/16 論壇廣場 股債市震盪 高評級債宜布局 04:102020/03/17 投資理財 電子菸背黑鍋？！美國去年致死案例 日媒懷疑新冠肺炎才是禍首！ 16:122020/03/17 國際 操盤心法－市場恐慌需時間沉澱，網路服務商成先鋒 04:102020/03/18 證券．權證 FED再降息重啟QE 高評級債、美債加碼好時機 04:102020/03/18 投資理財 美國學生比台灣爽？專家揭升學殘酷真相 08:442020/03/18 日常 美國經濟慘了！新債王曝今年衰退機率 12:062020/03/18 財經 嚴重超跌 美國REITs買點到 04:102020/03/19 投資理財 失業率恐達20％ 美擬撒36兆抗疫 04:102020/03/19 國際大事 日產宣布 暫停美國廠房產線 14:092020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 逢低買金融定存股？且慢！這類金融股暫時碰不得！ - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。