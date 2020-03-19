員工利用廢棄的機具製成機器人等裝置藝術，為廠區增添活潑感。（張亦惠攝）

營運超過40年的欣欣水泥嘉義廠因水泥產業萎縮，多年前已拆除部分廠房機具，現轉型為觀光工廠。（張亦惠攝）

位於阿里山公路33k左右的欣欣水泥嘉義廠，因水泥產業萎縮，目前僅做水泥研磨，員工從全盛時期的200人到現在的16人，公司也力拚轉型，將辦公室等場域規畫成遊憩空間，讓民眾了解、體驗水泥製程，廠區未來也開放民眾預約導覽，一窺水泥產業，目前內部仍在做最後的安全設施強化，試營運日期會再行公告。

因應60年代水泥需求大增，經濟部請退除役官兵輔導會建水泥廠，邀集民資、僑資合營成立欣欣水泥，總公司設於台北，嘉義廠開採八掌溪上游山區碳酸鈣石灰岩礦區，1998年水泥產業東移限制開採，工廠僅剩最後研磨部分，2013年完成拆除部分老舊廠房宿舍。

欣欣水泥嘉義廠長方嘉良表示，廠區約13公頃，為活化申請轉型觀光工廠「欣欣水泥森活園」，辦公大樓規畫觀光園區，申請經濟部核准評鑑通過審查，目前正在針對評鑑委員提出的建議修正中，未來也擬與阿管處及愛情大草原合作推展觀光。

園區內有包括水泥實驗室、手作、數位體驗秀等，利用AR互動裝置讓民眾親自體驗採礦、實驗等過程，另，「水泥夢工廠」更是規畫帶領遊客進入水泥廠區，深入了解水泥產業的祕辛。

欣欣水泥森活園企畫專員陳侑忻說，目前廠區部分僅剩建築結構體，會以老照片、導覽等，讓大家更了解當時水泥製作過程，園區內也有員工利用廢棄機具所製成的「機器人」裝置藝術，相當有趣，目前也計畫培訓內部員工為導覽人員，講述當時的水泥故事。

(中時 )