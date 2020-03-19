近期在餐廳用餐時，餐桌依人員分流原則實施用餐，每桌四個人按對角分別坐開，並以隔板區隔用餐區域。陸軍臉書

陸軍臉書今介紹關指部為落實防疫工作，避免營區群聚感染，關渡地區指揮部除持續強化官兵衛生教育，並要求人人勤洗手、戴口罩及多運動，更在用餐規劃上實施人員分流、距離區隔1公尺及分時段用餐，同時製作用餐隔板，用餐時，餐桌依人員分流原則實施用餐，每桌四個人按對角分別坐開，並以隔板區隔用餐區域。有效阻隔飛沫傳播，確維弟兄姊妹健康安全。

(中時 )