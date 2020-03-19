香港漁農自然護理署(漁護署)發言人19日表示，本地一條狼犬對新冠肺炎病毒的反覆測試皆呈陽性反應，成為繼先前一隻17歲松鼠狗的病毒測試呈弱陽性反應後的另一宗狗隻感染個案。漁護署表示，將繼續為上述狗隻進行密切監察，並進行反覆測試。不過，香港民眾擔憂，受到人類傳染新冠病毒的狗隻，是否會將病毒再傳回給人類，這對許多飼養寵物狗的人而言是極為關切的問題。

據《東網》報導，本次個案涉及一隻德國狼狗，飼主居於薄扶林區。由於飼主確診新冠肺炎，狗隻於昨日(18日)連同另一隻唐狗被送動物居留所接受檢疫後，狼狗出現陽性反應，唐狗的樣本則呈陰性反應。2隻狗現時均沒有任何與新冠肺炎相關的病徵。

漁護署強烈建議香港民眾，將與新冠肺炎確診者或其密切接觸者同住的寵物(哺乳類動物，包括貓狗)，安排在漁護署的檢疫設施接受檢疫。

漁護署發言人提醒，飼養寵物人士須經常保持良好衞生習慣(包括與動物或其食物及物品接觸前後洗手，以及避免親吻動物)，並保持家居環境清潔衞生。身體不適者應避免與動物接觸。如發現寵物的健康狀況出現變化，應盡快尋求獸醫的意見。

發言人強調，現時沒有證據顯示寵物會傳播2019冠狀病毒病給人類，或會因此生病。寵物畜養人應時常保持良好衞生習慣外，在任何情況下，絕不應棄養寵物。

(中時電子報)