新冠肺炎疫情肆虐，19日各家大賣場、超市吹起搶購熱潮，從疫情以來便有不錯成長的明星拌麵系列業績，更是再創高峰。詹姆士研發的「詹麵」、聶雲推出的「聶家味」也在其中，對於業績上升，兩人相當有感。

詹姆士受訪透露，旗下詹麵系列整體銷售提高5成，他表示：「目前的確訂單暴增許多，在許多地方都缺貨，我們正努力增加庫存備貨量中。」而對於一部分需從國外取得的原物料，是否受影響，他回應，「原物料的部分，我們都有提前存貨控管，所以目前這部分沒有太大的影響。」對於詹麵如此受歡迎，他笑稱，「近期會再推出一款不辣的拌麵，希望能在5月初跟大家見面。」

聶雲經營聶家味。（摘自聶雲臉書）

而創立聶家味的聶雲則坦言，「目前我們的銷售有大幅提升，遠超過預期，可以說是我們預期銷售目標的3倍。」市場需求大，他表示生產線也加快腳步趕貨中，「目前因應大家的需求，也在研擬推出大包裝，方便大家儲藏與配送。」是否擔心原物料短缺，他說：「我們的原物料目前還OK，因為大部分都是台灣當地的原物料，我們其實在製作過程本來就很強調使用在地原物料。」至於外界期待的新口味，他坦言，「本來有計畫要出新口味，但目前市場變動很快，最近較多人力都是趕工大家眼前的需求，新口味還在努力中。」

(中時 )