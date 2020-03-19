道瓊指數創下2017年2月以來，首次跌破2萬點大關，加上美國周四公布上周首次申領失業救濟人數暴增7萬人，達28.1萬人，遠超市場預期，也是2017年9月以來最高水位，新冠肺炎疫情對美國就業市場的負面影響已經浮現，美股3大指數期貨盤前開低走低。美股19日開盤大跌102.44點、暫收19,796.48點，隨後跌勢擴至近700點。

台積電19日除息2.5元，但受到全球股災影響，加上一名員工感染新冠肺炎衝擊，股價開低走低，終場下跌9.5元、收在248元，統計外資賣超28,657張，出現台積電近年難得的嚴重貼息。台積電ADR周四早盤下跌0.95美元或2.17%、暫收43美元。

截至台北時間晚間9點40分，道瓊指數下跌709.03點或3.56%、暫收19,189.89點；標普500指數下跌74.73點或3.12%、暫收2,323.37點；那斯達克指數下跌114.1點或1.63%、暫收6,875.74 點。

(中時電子報)