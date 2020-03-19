台灣先前才上演口罩之亂、衛生紙之亂，但指揮中昨（18日）一次宣布23例新冠肺炎新增確診，台灣一日之間確診數達百，這讓全台民眾都慌了。從昨日晚間開始各大知名賣場陸續湧入人潮，民眾瘋狂囤貨，頗有「末日」的既視感。在論壇上也掀起一波搶購的激烈討論，親眼目睹到掃貨景象的人直呼「連推車都沒了！」

隨著國內新冠肺炎不斷升溫，今日確診數已達108例，更也引起了原本對台灣防疫有信心的民眾恐慌，18日晚間開始，許多人湧入各大賣場瘋搶民生物資，衛生紙之亂儼然重新上演。今（19日）更不見人潮銳減的趨勢，相反地，在平日上班時段，竟有更多的民眾幾近賣場添購必需品，囤貨、搶購潮越演越烈。

台灣一日之間確診數達百，這讓全台民眾都慌了。從昨日晚間開始各大知名賣場陸續湧入人潮，民眾瘋狂囤貨。（摘自PTT）

在PTT《Hypermall》版上有民眾表示，上午中和好市多周邊交通就非常壅塞，已改為收費制的停車場全滿，還要排隊才能入場。原PO指出，入場之後還要再排隊，因為「推車全部都被拿光了」。他形容賣場內幾乎是寸步難行，人潮多到結帳區等待的人已滿到位在賣場後方的水果區了。

原PO見好市多平日買氣盛況空前，呼籲準備要前來採購的民眾最好做足心理準備，排隊人龍難以想像。不少網友也表示，「剛從那邊出來，排40分鐘，衛生紙沒了」、「早上堤頂大道被要左轉舊宗路的車塞爆了」、「誇張！沒看過中和costco排隊等推車」。

不少人也被這波搶購潮給嚇到，有人說「我只是要拿個綠茶，看到這人潮直接回家」、「7-8年來第一次看到中和賣場結帳人潮從收銀排到後面生鮮」。不過更令人擔心的是，現在還只是平日，網直呼「有點無法想像週末各賣場的盛況了呀」！

(中時電子報)