台電台中火力發電廠燃燒生煤爭議延燒，行政院13日宣告台中市政府引用對中火連續開罰的自治條例部分條文無效，台中市副市長令狐榮達今天北上列席行政院院會，質疑政院不該逕行宣告條例部分條文無效，行政院長蘇貞昌就情理法三層面提出反駁，強調政院宣告中市自治條例部分條文無效是「合法合憲」。

對於多個環保團體要求行政院撤回自治條例部分條文無效宣告，行政院政務委員羅秉成表示，中市府的自治條例在適法性上有極大爭議，行政院不會撤回。

行政院發言人Kolas Yotaka轉述，蘇貞昌今天在院會中針對情理法三點提出說明，首先，於法來說，行政院在過去四年已提醒台中市檢視其自治條例的授權是否違反中央法規，但市府四年來沒有正式回應政院，到了今年3月中市府發函的內容也認為沒有牴觸中央法規，顯然雙方的見解是相異的，政院只好依地制法宣告部分條文無效，這是合法合憲的。

蘇貞昌說，於理來說，台中市大量仰賴外縣市生產的電力，而且在這波台商回流回到台中市的投資達1,600多億元，台中市需要大量電力，如市府堅持自己不發電卻要靠外縣市來發電，於理說不過去。

最後，蘇貞昌表示，於情來說，希望令狐榮達回去轉達給台中市長盧秀燕知道，中央從來都不想與地方對抗，姑且不論這個電廠是前政府時代決定用火力發電，也是前政府時期決定要興建，現在的政府也是想要一起面對、一起解決，與地方沒有二心。

蘇貞昌說，實際上過去三年多中火燃煤量大量減少，空污的高峰期也減少排放，這些都是看得到的成果，希望大家能攜手合作，力量集中，才能改善中部的空污。

(工商 )