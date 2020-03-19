新冠肺炎疫情衝擊國內百貨業績哀鴻遍野，而儘管國際精品大本營的歐洲已成疫情重災區，但台灣各大精品百貨的3月精品新品在即，不僅貨量無虞，且因中港澳淪陷，貨量比往年春夏新品多出二成之多，也使得國際精品新品銷售在3月創造出雙位數成長，SOGO復興店更有11％成長，且客單推升10～15％。

根據百貨業在2月自結統計，全台各家百貨因疫情衝擊，業績跌幅至少3-4成跑不掉，各家百貨包括SOGO復興店的1～2月業績也呈衰退，而進入3月原本就是國際精品上新品旺季，4月更是頂級珠寶展的重頭戲；精品百貨SOGO復興店進入3月各品牌就以分流、小型活動帶動主顧客下單，3月以來包括愛馬仕、香奈兒等一線、二線國際精品總體業績逆勢成長兩位數。

SOGO復興店長許淑賢分析，主要是中、港、澳因疫情零售百貨關店，許多國際精品貨集中至台灣，較以往多出至少20％新貨在台灣，像是香奈兒新品、愛馬仕口紅等均賣到缺貨，許淑賢說，復興店歐洲品牌涵蓋精品等高達200個品牌，目前供貨無虞，甚至母親節貨源都沒有問題，國際精品秋冬商品早在年初下單也沒問題，如果全球疫情未在六月控制，才會影響到明年春夏新品的到貨量。

SOGO復興館自20日起4月12日推出歐洲周，3月刷指定銀行信用卡滿20,000元起，就送SOGO禮券300元之外，指定銀行滿萬分期再加碼贈，4月期間再祭出「9大指定銀行4％」、其中「國泰世華SOGO聯名卡獨家回饋5％」，此外，SOGO敦化館則推出「VIP DAY 尊寵鉅獻」活動，匯集各大時尚精品品牌，祭出多款璀璨魅力精品包款、珠寶飾品、頂級時裝、生活藝品及五星饗宴等優質商品，並集結7大指定銀行全館（部分品牌除外）滿萬送仟抵用券、B1化妝品（含香氛）滿6千送6百抵用券。

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